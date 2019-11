Pro Patria a Gozzano con due obiettivi: prestazione e punti

La Pro Patria va a Gozzano (domenica 17 novembre ore 17.30) con una certezza, almeno nelle parole di Ivan Javorcic: le belle prestazioni devono trasformasi in punti. Tra il dire e il fare c’è di mezzo una squadra, quella piemontese, cambiata molto dall’anno scorso: «L’identità del Gozzano è totalmente diversa dalla stagione scorsa, hanno pensieri e interpreti diversi con dinamicità e talento. Ci siamo preparati per una partita equilibrata, nella quale i dettagli faranno la differenza, come spesso succede».

Per quanto riguarda i convocati, spunta l’assenza di Tommaso Brignoli alle prese con un problema riscontrato ieri in allenamento, oltre l’indisponibilità acclarata di Niccolò Cottarelli e Filippo Ghioldi (almeno fino al 2020).

Rientrano appieno invece Riccardo Colombo e Giovanni Fietta, così come Ari Kolaj, tornato solo ieri da Scrutari, dove ha giocato per tutti i novanta minuti nella partita che la sua Albania U21 ha perso 3-0 contro i pari età dell’Inghilterra.

Ripartendo dal momento generale della Pro Patria Javorcic resta fiducioso e i numeri sono dalla sua parte: «La solidità difensiva ormai è un tassello fondamentale per noi, ma quello che ho notato è che creiamo tanto ma spesso manchiamo in fase di finalizzazione: fare questo percorso, anche faticando, è strumentale alla crescita collettiva del gruppo. Non dimentichiamoci che poco tempo fa siamo andati a Monza a vincere dimostrando il valore del progetto. È questione di lavoro per agguantare gli ultimi centimetri che ci mancano».

