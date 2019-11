Pro Patria verso Gozzano. Kolaj in nazionale, Ghioldi fuori a lungo

L’ultima vittoria in campionato della Pro Patria risale allo scorso 13 ottobre, il colpo di Olbia firmato da Spizzichino ormai più di un mese fa. Nel mezzo il pareggio contro la Pro Vercelli, le sconfitte con Pontedera e Carrarese e i due pari a reti bianchi in fila con Como e Alessandria.

Viste le avversarie affrontate dai tigrotti e soprattutto le prestazioni positive, nonostante non sempre il risultato sia stato sorridente, per la Pro Patria è arrivato il momento di tornare alla vittoria.

Nel mirino dei ragazzi di mister Ivan Javorcic c’è la trasferta di domenica 17 novembre (ancora ore 17.30) in casa del Gozzano.

C’è un problema indisponibili in via Ca’ Bianca. Niccolò Cottarelli starà fuori ancora un po’ per l’infortunio alle costole, Giovanni Fietta e Riccardo Colombo non sono al meglio e per Filippo Ghioldi il responso degli esami strumentali non è stato positivo: “Forte trauma distorsivo capsulo-legamentoso alla caviglia destra” e rientro previsto per l’inizio del girone di ritorno. Tradotto: si rivedrà nel 2020 salvo sorprese. Ai vari infortunati va aggiunto l’impegno di Ari Kolaj con la nazionale Under 21 dell’Albania che lo terrà lontano da Busto Arsizio per tutta settimana. Il rientro è previsto per la rifinitura di sabato, appena in tempo per la partita di campionato.

Per la gara di Gozzano, sono state aperte le prevendite e il costo dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “D’Albertas” hanno fatto storcere il naso ai tifosi biancoblu.

Come comunicato da A.C. Gozzano, è attiva la prevendita per assistere a Gozzano – Pro Patria, valevole per la Quindicesima Giornata del Campionato di Serie C 2019-2020, in programma per Domenica 17 Novembre, allo Stadio “Alfredo D’Albertas” di Gozzano, alle ore 17.30.

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati al costo di 15 euro (più 1,50 euro di diritti di prevendita) online sul sito www.vivaticket.it e presso i seguenti punti vendita autorizzati VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti cesserà alle ore 19.00 di sabato 16 Novembre.

PREZZI DEI BIGLIETTI STADIO “ALFREDO D’ALBERTAS” (+ 1,50 euro in Prevendita):

TRIBUNA CENTRALE INTERO: 30 euro.

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO (DONNE, RAGAZZI 13-16, OVER 65): 25 euro.

FAMILY (6-12 ANNI): 5 euro. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero.

TRIBUNA LATERALE: 25 euro.

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO (DONNE, RAGAZZI 13-16, OVER 65): 15 euro.

FAMILY (6-12 ANNI): 5 euro. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero.

NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI IL GIORNO DELLA GARA.