Prostituzione e mafie nigeriane, se ne parla con Bust’occhi aperti sul mondo

Deportate e schiave, il racket delle mafie nigeriane e il mercato della prostituzione in Italia e in Lombardia: questo il tema dell’incontro organizzato da Bust’Occhi Aperti sul Mondo. Si tratta della rete composta da associazioni, comunità, partiti e gruppi di volontari di Busto Arsizio che opera con (e per) migranti e richiedenti asilo.

Ad affrontare l’argomento saranno Anna Pozzi – giornalista e autrice di “Schiave, Trafficate vendute prostitute usate gettate donne” – e Mario Portanova – giornalista esperto di mafie e criminalità. L’appuntamento è in programma mercoledì 13 novembre alle 21.00 nella sala Verdi (via Antonio Pozzi, 13).

Nata a Lecco nel 1970, Anna Pozzi, dopo la laurea in Filosofia, ha lavorato nel settimanale diocesano “Il Resegone”. Ha poi maturato l’esperienza sul campo, lavorando per un anno e mezzo a “L’Effort Camerounais” (giornale della Conferenza episcopale del Camerun) e, per alcuni mesi, all’agenzia Africanews. Professionista dal 1998, dopo un biennio al mensile dei gesuiti “Popoli”, da gennaio 2000 è redattrice di “Mondo e Missione”, mensile del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere). Si occupa in particolare di Africa, continente nel quale ha effettuato numerosi viaggi e, dal 2007, segue un progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale: “Mai più schiave”.

È assistente presso la cattedra di “Etica e deontologia della comunicazione” dell’Università di Macerata e ha pubblicato “Made in Africa. Storie di un continente che rinasce” (Monti 2000). Con suor Eugenia Bonetti ha pubblicato invece “Schiave. Trafficate vendute prostituite usate gettate donne” (Edizioni San Paolo 2010) e “Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne” (Rizzoli 2012).

Mario Portanova, giornalista de ilfattoquotidiano.it dal 2011, coordina il mensile “FqMillenniuM”. In passato, per 7 anni ha lavorato nella redazione del settimanale “Diario”, diretto da Enrico Deaglio. In televisione ha collaborato con “Blunotte” e “Presadiretta” di Raitre e con “Falò” della Tv svizzera italiana. Ha scritto inchieste anche per l’Espresso, Wired, Altreconomia, Narcomafie. Ha pubblicato diversi libri, fra cui “Mafia a Milano. Sessant’anni di affari e delitti” (Melampo editore 2011).

Fanno parte di Bust’Occhi Aperti sul Mondo: Acli, Anpi, Auser, Combinazione, Comunità di Base, Quadrifoglio, Masci, Pd, Lega Ambiente, Stoa, Italiano che Accoglie. Entrata libera. Per informazioni scrivere a bustocchisulmondo@gmail.com.