Il re dei dolci diventa mondiale. A Lugano la Coppa del Mondo del Panettone

E’ il re di tutte le feste, è il dolce lievitato per eccellenza. Il panettone è forse un dei dolci più popolari e tante sono le ricette per realizzare questa delizia per il palato.

A Lugano dal 8 al 10 novembre pasticceri da tutto il mondo su sfideranno per conquistarsi la Coppa del Mondo del Panettone, in uno dei più grandi eventi a livello internazionale.

I dolci saranno valutati da una giuria di grandi nomi del panorama mondiale della pasticceria che decreterà il miglior panettone del Mondo.

Per tre giorni il Centro Esposizioni di Lugano ospiterà dimostrazioni, workshop, stand espositivi, laboratori aperti al pubblico, degustazioni e incontri con i finalisti che presenteranno personalmente le proprie creazioni. Non mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli, forse grandi futuri pasticceri.

L’evento, ideato dal maestro Giuseppe Piffaretti, vuole anche essere un momento di confronto aperto su tecniche e conoscenze di un prodotto unico e spiega «Da quando ho 17 anni lavoro con il lievito madre, un elemento unico che porta con sé la vita: è questa la base, l’essenza della lavorazione del panettone artigianale, la cui diffusione passa per tutti i paesi del mondo. La Coppa del Mondo del Panettone è per me un sogno che si avvera».

I finalisti selezionati provengono da Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Australia e perfino dal Giappone che ha riscoperto l’amabilità di questo dolce lievitato.

Tra gli incontri da non perdere “Lugano incontra” con le presentazioni di grandi maestri come Gabriel Paillasson, Paco Torreblanca e Igino Massari.

La premiazione è prevista domenica 10 novembre alle ore 17.00.

Scopri tutto il programma al link.