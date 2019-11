Relazione del sindaco in Consiglio sull’arresto all’Ufficio manutenzioni

Si riunisce venerdì prossimo, 29 novembre alle 20.30, il Consiglio comunale di Induno Olona. Sarà la prima seduta dopo l’arresto del funzionario comunale al centro dell’indagine della Guardia di finanza per illeciti ed episodi di corruzione all’Ufficio Manutenzioni del Comune.

All’ordine del giorno, oltre a tre punti che riguardano il bilancio, si discuterà della nomina del revisore dei conti di Asfarm e, in chiusura del Consiglio, come richiesto nei giorni scorsi dall’opposizione, si affronterà anche quanto successo due settimane fa, con l’arresto del responsabile dell’Ufficio manutenzioni.

Il sindaco relazionerà su quanto accaduto, compatibilmente con il segreto istruttorio inevitabile con l’indagine ancora in corso, a cui è tenuto dal momento che gli sono state mosse contestazioni riguardanti abuso d’ufficio e omessa denuncia.

Proprio per la delicatezza della situazione si era anche discusso sull’opportunità di parlarne in Consiglio comunale, e si era ipotizzata una seduta a porte chiuse; alla fine, spiegano gli amministratori, ha prevalso la scelta di affrontare la questione in una normale seduta, “con la massima trasparenza” e fatti salvi i limiti imposti dal segreto istruttorio.