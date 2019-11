Sarà la conferenza in programma per lunedì 11 novembre alle ore 10 nell’aula magna della Scuole Manfredini e intitolata titolo “Resistenza! 1943: la battaglia del S.Martino e la caccia agli Ebrei nel Varesotto” a preparare il terreno per l’inaugurazione della mostra omonima, con oltre 300 foto dell’epoca, allestita nello spazio espositivo 1911 Arte e Caffé dei Licei Manfredini, dove sarà visitabile sino al 22 novembre.

La mostra è curata da Chiara Zangarini, docente di storia e coautrice del libro “Chronik, Varese 1943 nel diario della guardia di frontiera tedesca” cui è ispirata l’iniziativa. L’autrice e l’editore, Pietro Macchione, saranno presenti alla conferenza, aperta a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° superiori, per illustrare ai ragazzi alcuni momenti importanti della resistenza varesina durante il periodo di occupazione nazifascista.

L’autrice, ha unito il meticoloso metodo del ricercatore alla passione dello storico, rintracciando, studiando e dando un senso cronologico e logico ai fatti accaduti nella provincia di Varese durante il periodo compreso tra il 16 agosto del 1943 e il 28 febbraio del 1944. Un racconto riassunto in maniera esplicita dalla mostra: “Le sue 300 fotografie mostrano i luoghi, i protagonisti e le azioni degli occupanti tedeschi – si legge nella presentazione – Soprattutto sono le uniche fotografie esistenti relative alla Shoah in Italia. Non esistono altri scatti che documentino l’arresto e la deportazione degli ebrei nel nostro paese.”

La mostra sarà inaugurata al termine della conferenza, lunedì 11 novembre alle ore 12 nello Spazio espositivo 1911 Arte e Caffè dei Licei Manfredini (ingresso da via Merano 3, a Varese).

La mostra sarà aperta al pubblico dal 11 al 22 novembre 2019 nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 8 alle 16.30 da martedì a giovedì dalle 8 alle 16. Apertura straordinaria sabato 16 novembre dalle ore 10,30 alle 16,30.

È possibile organizzare una visita guidata scrivendo a: comunicazione@scuolamanfredini.it oppure 0332 331861.

