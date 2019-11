Il rione Madunina rivive l’esperienza del Palio di Gerenzano

Come lo scorso anno il Rione Madunina ha organizzato una cena aperta alla comunità a base di polenta e spezzatino, durante la quale sono stati premiati i contradaioli vincitori nell’ultima edizione del Palio di Gerenzano. Nella seconda edizione del Palio il Rione Madunina si è posizionato terzo.

Il Palio di Gerenzano è stato organizzato dall’associazione ‘I Colori di Gerenzano’, con il patrocinio del Comune e ha visto la sua prima edizione nel 2018. È un esperimento di coesione sociale, nato dalla volontà di recuperare e imprimere un senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.

Il direttivo dell’associazione ‘I colori di Gerenzano’ si è riunito lo scorso ottobre ed in tale occasione ha deciso, su votazione, di rimandare la prossima edizione del Palio al 2021.

Rimane un po’ di amaro in bocca a coloro che puntavano a far diventare il Palio un evento annuale. A tutti gli appassionati non rimane che aspettare con ansia la prossima edizione del Palio di Gerenzano.