Nuovo sagrato a San Martino: domenica l’inaugurazione

(La chiesa di San Martino durante i lavori)

Galleria fotografica Brusimpiano - Lavori alla Chiesa di San Martino 4 di 6

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per il rifacimento del sagrato della chiesa di San Martino, iniziati nel mese di marzo. L’intervento ha interessato anche l’area verde antistante la chiesetta, dove è stato realizzato un nuovo parco intitolato a don Lino Riboldi, e la via San Martino che è stata pedonalizzata.

L’opera sarà inaugurata domenica 17 novembre, con un momento di musica e condivisione a cui sono invitati tutti i cittadini.

Il programma dell’inaugurazione prevede prevede alle 16.30 la recita del Vespri e la benedizione dell’opera. Alle 17 inizierà il concerto di musica da camera con un trio d’archi e pianoforte che eseguirà musiche di Shostakovich, Schumann e Astor Piazzolla. Si esibiranno Anna Orlik al violino, Dor Sperber alla viola, e Constantin Macherel al violoncello, accompagnati al pianoforte da Silvye Gruber.

Alle 17.45 si accenderanno le luci per il benvenuto al pubblico nel nuovo parco.

Seguirà un brindisi con vin brulè, pan tramvai, the e strudel.

La festa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia, il gruppo Alpini e la Proloco di Brusimpiano.