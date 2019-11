Salerno matricola d’assalto, ma il Banco Bpm vuole i tre punti

Dopo il contestato pareggio di Trieste, il Banco BPM Sport Management torna in vasca per la sesta giornata del campionato di A1 di pallanuoto e lo fa nelle acque amiche delle piscine “Manara” di Busto Arsizio con il dichiarato intento di tornare al successo. La squadra di Baldineti ospita – mercoledì 6 dalle ore 15 – la Rari Nantes Salerno, formazione neopromossa che nel turno precedente ha a propria volta ottenuto un pareggio (anche questo per 9-9) contro la Iren Genova Quinto.

Per l’occasione l’ingresso agli spalti delle “Manara” sarà gratuito, con la possibilità per i tifosi di effettuare una donazione a favore della Fondazione Cristiano Tosi, realtà benefica strettamente legata alla Sport Management e intitolata a uno dei figli del presidente Sergio Tosi, scomparso in un incidente d’auto.

La partita infrasettimanale non andrà sottovalutata dalla formazione di Marco Baldineti, quarta in classifica dietro a Recco, Ortigia (imbattute) e Brescia. I salernitani hanno già ottenuto 5 punti (4 dei quali in trasferta) e sono posizionati al settimo posto della A1, risultato positivo per una matricola. Il gruppo allenato da Matteo Citro ha potenziato la rosa per disputare la massima serie: il centroboa Tomasic (ex Florentia) è attualmente il bomber della Campolongo Hospital con 9 reti, una in più del compagno di squadra Cuccovillo. Sono invece rispettivamente 12 e 10 i gol messi a segno da Damonte e Dolce, i principali cannonieri del Banco Bpm.

«Salerno è davvero una bella squadra – avverte Giuseppe Valentino (foto in alto – Squarzanti/SM) – con elementi molto forti come Tomasic ed Elez ma anche Cuccovillo. Poi hanno un gruppo di giovani che ha fatto bene in A2 e vuole affermarsi anche nella massima serie: dovremo stare attenti e fare tutto il necessario per vincere. Sarà una battaglia: i nostri avversari vogliono prendere punti nella nostra vasca, noi però dobbiamo ripartire dopo il pari di Trieste».