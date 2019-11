Salva Via Roma: “Nel silenzio, ecco arrivare una nuova delibera per il taglio dei bagolari”

Nota del Comitato salva Via Roma dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio di due delibere di giunta che potrebbero cambiare le sorti dei bagolari della via centrale di Saronno

Apprendiamo dalla stampa che l’Amministrazione saronnese, senza darne comunicazione alcuna, ha ritirato la delibera su via Roma che avrebbe previsto l’abbattimento di un numero consistente di bagolari per realizzare il progetto, discutibile sia in termini di effettiva necessità dell’abbattimento sia per quanto riguarda la sicurezza della ciclabile attualmente esistente sul lato destro, di cui si parla da mesi e che ha portato alla nascita del nostro comitato, SalvaViaRoma.

Visto il dietro front dell’Amministrazione di Saronno incassiamo questa vittoria come comitato cittadino, a memoria una delle poche, se non l’unica, che si possa ricordare su questo tema. Ecco però che spunta subito l’escamotage dell’Amministrazione per riproporre il taglio degli alberi attraverso un’ulteriore delibera, questa volta legata al nuovo progetto collegato al bando per la Ciclometropolitana saronnese presentato sulla pagina Facebook del comune di Saronno senza molte spiegazioni riguardo ai dettagli realizzativi.

La delibera si fa forte di tre pareri:

• uno del Comando di Polizia Locale che evidenzia alcune situazioni di pericolosità (non abbiamo, però,

alcun dato in termini di incidentalità o infortuni a supporto);

• uno dell’agronomo Lippi che parla di un albero da tagliare e 29 su 60 di cui valutare il taglio;

• infine, quello della forestale che ha definito il filare “non monumentale”, cosa peraltro già nota.

Nel silenzio totale e come sempre senza coinvolgere minimamente i cittadini nel dibattito, l’Amministrazione saronnese ha quindi deciso d’investire il proprio tempo – e le risorse pubbliche – nella stesura di un nuovo progetto, che al momento nessuno ha avuto modo di vedere, forse per evitare il giudizio negativo del TAR che avrebbe con ogni probabilità impedito di proporre alte delibere analoghe.

Si conferma, quindi, la volontà di procedere con l’idea iniziale, nonostante la ferma e documentata opposizione non solo del comitato Salva via Roma ma anche di tutti i cittadini che lo hanno supportato (ricordiamo le oltre 300 presenze ai nostri eventi e il partecipatissimo consiglio comunale aperto sul tema) e di altre associazioni.

Un rimescolamento delle carte in tavola, fatto peraltro di nascosto, confidando di avere questa volta tutte le carte in regola per non venire stoppati e negando ogni processo partecipativo con i cittadini.

La delibera N. 172 del 29/10/2019, presente sull’Albo Pretorio, si conclude con questa frase: «Si delibera di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione al fine di permettere, quanto prima, l’esecuzione delle opere, tenuto conto anche che il Bando Regionale prevede l’obbligo della rendicontazione dei lavori entro il termine massimo del 31.12.2019 non essendo ancora stata riscontrata la richiesta di proroga».

Questo significa che gli alberi potrebbero essere tagliati già domani.

Ci piacerebbe sapere, prima o poi, il parere dell’Assessore all’Ambiente Giampietro Guaglianone, che non solo risulta assente il giorno della delibera in questione, ma che non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione su questo importantissimo tema. Forse non lo riguarda? In attesa di avere ulteriori notizie, il comitato SalvaViaRoma ci tiene a portare tutto questo all’attenzione dei saronnesi, visto che l’Amministrazione si è ben guardata dal farlo, e resta vigile per impedire che operazioni irrimediabili vengano messe in atto a scapito del patrimonio arboreo di Saronno.

Le soluzioni alternative – efficaci e salvaguardanti l’interesse di tutti – esistono.

A patto di volerle vedere. Noi non ci arrendiamo!

Saremo presenti con un banchetto informativo sabato pomeriggio 16 novembre in piazza Libertà/ViaRoma a Saronno dalle ore 15 in poi. Per continuare il confronto con gli amici di Saronno. Vi aspettiamo!!!

#SalvaViaRoma