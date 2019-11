I segreti del canyoning nelle Prealpi alla serata con il Cai di Varese

Il Gruppo speleologico CAI Varese organizza giovedì 7 novembre alle ore 21:15 presso la sede di via Speri della Chiesa 12 a Varese la terza serata della rassegna “Dalla parte delle radici 2019“.

Protagonista della serata sarà il torrentismo nelle nostre Prealpi attraverso filmati, immagini e racconti dei ragazzi del Gruppo Speleologico CAI che guideranno alla scoperta degli angoli remoti ed umidi delle Prealpi Varesine: valli impervie, strette gole ed alte cascate.

Si tratta del primo rendiconto di un progetto che dura da due anni e che ha visto aprire o ripetere 25 forre distribuite tra Varesotto e Luganese, in calcari, porfidi e micascisti, documentando ogni discesa: in alcuni casi semplici discese divertenti ed estetiche, in altri vere e proprie imprese sportive.

Scopo finale di questa attività è attrezzare in sicurezza tutte le vie, documentarle ed arrivare alla pubblicazione tecnica e divulgativa del materiale raccolto.