Sempre più cittadini interessati al Controllo di Vicinato: incontri anche a Bregazzana e Bizzozero

Si allarga il programma del Controllo di vicinato in città. In questi giorni si sono svolti due incontri di quartiere: uno a Bregazzana, e uno a Bizzozero, cui hanno partecipato circa cinquanta varesini.

L’obiettivo è quello di organizzare nuovi gruppi di cittadini, dopo quelli di San Fermo e Bobbiate, che in collaborazione con la Polizia locale e le Forze dell’ordine, diventino cittadinanza attiva per una maggiore tranquillità della nostra città. Una sorta di patto insomma, che vede coinvolti vicini di casa, rioni e strade di quartiere.

Ai due incontri erano presenti il vicesindaco, con deleghe alla Polizia locale, Daniele Zanzi e il comandante Matteo Ferrario che hanno illustrato le caratteristiche e le opportunità del programma di Controllo del vicinato.

«È molto positivo che tanti cittadini si vogliano attivare per il bene della comunità – ha spiegato il vicesindaco Daniele Zanzi – collaborando con le Forze dell’ordine e la Polizia locale che svolgono il fondamentale lavoro per garantire la sicurezza in città. Molto spesso poi queste attività diventano un supporto anche per le persone anziane che in questo modo si sentono meno sole. Da questi gruppi inoltre, possono nascere preziose iniziative che animano i nostri quartieri: un modo efficace e concreto per rendere ancora più viva la città».

Una volta costituiti i gruppi di Controllo del vicinato verranno posizionati appositi dei cartelli per comunicare che in quella zona è presente un gruppo attivo di cittadini. «Anche le Forze dell’Ordine beneficiano dei risultati di questo programma – insiste Zanzi – Un dialogo continuo e sensibile con i residenti produce infatti una migliore qualità delle segnalazioni da parte di questi ultimi».