Senza documenti nel bosco dello spaccio, cerca la fuga e finisce nei guai

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale un 40enne residente nella provincia di Novara, con piccoli precedenti alle spalle.

L’uomo è stato notato mentre si aggirava nei boschi tra Lonate Pozzolo e Samarate nota per essere frequentata da tossicodipendenti: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di eroina.

Poca roba. Ma l’uomo era anche privo di documenti identità: “all’invito” dei militari di recarsi in caserma per la completa identificazione e la compilazione degli atti per la segnalazione amministrativa, inizialmente si è rifiutato di seguirli e, successivamente, ha tentato di allontanarsi da luogo del controllo strattonando gli operanti che erano costretti a provvedere alla sua immobilizzazione forzata.

Nessun ferito al termine del controllo. Lo stupefacente è stato sequestrato

Nel corso del controllo sono stati identificati altre dodici persone, tutti diretti (o di ritorno) dall’area di spaccio.