“Servizio d’ascolto” dei carabinieri a Oggiona, nuova tappa in municipio

I carabinieri proseguono il “servizio di ascolto” con la cittadinanza a Oggiona con Santo Stefano, dopo l’incontro del 23 settembre al Centro Anziani.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00, quando il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cassano Magnago, Luogotenente C.S. Ruggero Penza sarà presente al municipio di Oggiona Con Santo Stefano per ascoltare singolarmente i cittadini che intendono esporre ai militare questioni legate alla sicurezza o ordine pubblico, far presente vari problemi che li riguardanti e problematiche inerenti i rapporti familiare con particolare attenzione alla violenza di genere.

Il tutto in un’ottica di collaborazione e reciproca fiducia tra cittadini e forze dell’ordine anche nel esplicitare situazioni più delicate e meritevoli di attenzioni. L’amministrazione comunale, con il sindaco Stefania Maffioli e l’assessore alla Sicurezza Pasquale Carrozzo, ha “concesso con entusiasmo i locali all’Arma dei Carabinieri, rimarcando e pubblicizzando l’evento alla cittadinanza ritenendolo un utile elemento di confronto con le problematiche quotidiane.”