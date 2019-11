Settimana del diabete, Monti: «Lombardia modello, sempre attenti ai malati»

Il presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, interviene nella settimana mondiale del diabete per spiegare cosa ha fatto la Regione Lombardia nell’ultimo anno per venire incontro alle esigenze dei pazienti: «La Regione è da sempre in prima linea per la cura del diabete. Nel 2019 è stata cambiata la modalità di distribuzione dei dispositivi per diabetici, creando un risparmio che stiamo reinvestendo in ambito pediatrico».

Prosegue Monti: «Ad inizio settimana ho partecipato ad un convegno con le associazioni dei pazienti per programmare il 2020. Non c’è un modello nazionale perchè la realtà è a macchia di leopardo. La palla passa al Ministero della Salute perchè si impegni a omogeneizzare un divario ampio tra le regioni.

Infine sul ruolo delle farmacie: «Abbiamo creato un rapporto farmacia-ospedale-paziente per una rete di prossimità che sia funzionale alla quotidianità dei malati».