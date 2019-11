Si accende il Natale a Somma Lombardo, ecco tutti gli appuntamenti

Si sta per accendere il Natale a Somma Lombardo.

La città si prepara alla festa più attesa dell’anno con un ricco programma di eventi per tutti i cittadini.

A presentarlo è stato l’assessore Francesco Calò, che si è detto molto entusiasta per l’inizio delle festività natalizie a Somma e ha ringraziato i promotori delle varie iniziative con una dedica speciale ai commercianti che hanno aderito alla nuova edizione della sfilata di moda e a Volandia per la concessione della location.

Ecco l’elenco degli eventi di Natale a Somma Lombardo:

Accensione dell’albero di luci a San Rocco, venerdì 29 novembre in mattinata

Sfilata di moda a Volandia -a cura dei commercianti sommesi-, venerdì 29 novembre ore 21.

L’ ingresso alla sfilata è libero dalle ore 21.00, mentre è possibile partecipare all’apertivo a buffet dalle ore 19 previo acquisto di coupon di partecipazione.

Accensione dell’albero di Natale all’interno del palazzo comunale di Somma Lombardo, sabato 30 novembre ore 17.

Dalle ore 16.30 concerto del coro gospel “Brotherhood Gospel Choir”, diretto dal musicista ed architetto Paolo Viana, che contribuirà a creare la magica atmosfera delle festività natalizie in concomitanza con l’accensione dell’albero.



Mercatini di Natale al Castello e centro città, sabato 30 -dalle 14 alle 21- e domenica 1 -dalle 10 alle 19-.

Il mercatino di Natale all’interno del Castello Visconti, giunto alla decima edizione quest’anno, sarà come da tradizione un appuntamento per lo shopping artigianale pre natalizio, e in occasione ci sarà il taglio del panettone -sabato alle 17 e domenica alle 11- e saranno organizzate visite guidate straordinarie al Castello.

Nel centro città sarà allestita la casetta di Babbo Natale, da dove sarà possibile spedire le letterine di Natale dei bambini, con il tradizionale presepe vivente dello “Sci Club ’88”.

La Casa degli Elfi, a cura dell’associazione “La casa di Mago Merlino”, sabato 30 novembre -dalle 15 alle 18.30- e domenica 1 dicembre -dalle 10.30 alle 18.30- presso la sala Oriana Fallaci di Somma Lombardo.

In questa occasione sarà presentato il libro dedicato alle favole del Natale e saranno organizzati i laboratori per i bambini, che saranno accolti dagli elfi e da una simpatica Babba Natalina. L’iniziativa sarà organizzata dagli “ambasciatori di gentilezza”, che organizzeranno i “laboratori della gentilezza”, facendo allestire “l’albero della gentilezza” in versione natalizia, dove bambini e adulti potranno addobbare l’albero con letterine, biglietti e disegni: tutto ciò che l’albero riceverà sarà messo insieme in un “patrimonio della gentilezza”. Ai bambini verranno anche distribuiti dei giochi.

L’evento sarà gratuito, per informazioni contattare: 333 6805406 o 345 488545