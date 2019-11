Si avvicina la giornata degli alberi e Cenci sprona gli attivisti varesini M5s: “Partecipate”

Il 21 novembre si festeggerà la “Giornata Nazionale degli Alberi”, un appuntamento che si ripete ormai dal 2011, da quando il Ministero dell’Ambiente la riconobbe con la legge n.10.

In questo stesso periodo si svolgono numerose iniziative in diversi Comuni nelle varie regioni d’Italia, organizzate da Associazioni Ambientaliste e anche dal M5S impegnato da sempre nelle sue battaglie in difesa dell’Ambiente.

Nei Comuni della provincia di Varese la “festa degli alberi” interessa tutta la seconda metà del mese di novembre in giornate differenti, e rappresenta l’occasione per i tanti attivisti pentastellati di ritrovarsi dedicandosi alla piantumazione di alberi nei loro Comuni.

Il Consigliere Regionale del M5S Roberto Cenci, esperto ambientalista, lancia un appello a tutti gli attivisti e ai cittadini affinché si adoperino nei loro comuni per attuare le piantumazioni: «non devono necessariamente occupare ampi spazi se ciò non è possibile, importante è lanciare un messaggio alla cittadinanza, ai giovani e anche ai più piccoli, sull’importanza di questo gesto nei confronti della natura e del futuro del pianeta», spiega Cenci che si rende disponibile a partecipare personalmente laddove ne venga fatta richiesta.