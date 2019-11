Si ribalta un’auto, arriva l’elicottero per soccorrere due 70enni

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 28 novembre. I vigili del del locale distaccamento sono intervenuti nel comune di Ispra, in via Enrico Fermi dove per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Como. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone non in modo grave. Sono un uomo di 73 anni e una donna di 74.