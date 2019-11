Sindaci e presidente della Provincia alla commemorazione dei partigiani del San Martino

Si è svolta questa mattina la commemorazione della battaglia del San Martino, uno dei primi episodi della Resistenza in Italia dopo l’annuncio dell’8 settembre 1943, combattuta da reparti del Regio esercito guidati dal colonnello Carlo Croce, in forza alla caserma di Porto Valtravaglia che non si sbandarono, ma che anzi imbracciarono le armi contro le truppe dell’esercito di Hitler che invasero l’Italia e instaurarono il regime fantoccio della Repubblica Sociale Italiana.

La celebrazione, a causa dell’incessante pioggia, si è svolta nella sala polivalente del comune di Cuveglio alla presenza del sindaco Francesco Paglia, di molti suoi colleghi provenienti da tutta la zona e dal presidente della Provincia Emanuele Antonelli. Presente anche l’Anpi con la presidente Ester De Tomasi.

Durante la notte il solito gruppetto di esponenti dell’estrema destra varesina è salito al sacrario dei partigiani di Duno, alla presenza della Polizia che ha sorvegliato l’area per tutto il tempo, ha srotolato uno striscione per la solita foto di gruppo e si è poi allontanato, lasciando solo una corona di alloro.

