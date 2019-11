“A spasso con Willy”: la fantascienza è un cartoon a tinte fluo

Animali e piante fantastici, tinte fluo e avventura sono gli ingredienti di “A spasso con Willy”, l’animazione in programma per il prossimo appuntamento di CinemaKids, domenica 10 novembre alle ore 15 nella sala del Cinema Nuovo di viale dei Mille.

Willy è un ragazzino di 10 anni in viaggio nello spazio con i suoi genitori, di ritorno verso il pianeta terra. Ma una tempesta asteroidi lo costringe a separarsi da mamma papà: la sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta sconosciuto, ma ricco di vita.

Qui inizia la sua avventura, in un percorso difficile tra nuove autonomie, necessità di pensieri positivi ed esplorazioni sorprendenti, a volte inaspettatamente pericolose.

Il regista Eric Tosti e gli sceneggiatori David Alaux e Jean-Francois Tosti sono gli stessi che hanno firmato la serie animata “Vita da giungla”, popolarissima anche in Italia. Si conoscono dall’infanzia, lavorano sempre insieme e questo è il loro debutto nella fantascienza cinematografica, con un occhio all’esperienza in natura.

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.