Spazioteatro porta in scena “The Importance of Being Earnest”

Inganni e verità è il titolo del nuovo Cartellone di SPAZIOTEATRO, che si compone di quattro produzioni dedicate al pubblico delle scuole superiori in due lingue, inglese e spagnolo, e che utilizzeranno i diversi linguaggi teatrali: commedia, musical, fantasy ed eroico. In questo scenario mercoledì 20 novembre 2019 a Busto Arsizio va in scena lo spettacolo in lingua inglese: The Importance of Being Earnest, libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde

Due giovani aristocratici fuggono dalla vita di tutti i giorni. Ernest, il cui vero nome è Jack Worthing, si fa chiamare così per potersi meglio recare indisturbato a Londra e concedersi ai piaceri del bel mondo senza correre il rischio di rimetterci in quanto a reputazione. Della sua protetta, la giovane ereditiera Cecily, è invece innamorato l’amico Algernon Moncrieff, un altro gentiluomo poco sincero che spesso e volentieri accampa la scusa di doversi recare in campagna, da un amico moribondo che non esiste, per schivare gli obblighi sociali. Eppure Cecily e Miss Gwendolen, la cugina di Algernon della quale s’innamora Jack, ricambieranno soltanto l’amore di un uomo chiamato Ernest: un nome che bene descrive il carattere onesto e sincero all’esatto opposto dei due dandy.

Per potenziare gli elementi comici di una commedia in prosa intessuta di situazioni paradossali e personaggi al limite del realistico, il regista John O’Connor, che dello stesso autore ha già firmato la regia di The Picture of Dorian Gray, sceglie di abbandonare l’epoca vittoriana a favore degli anni ’30, visti attraverso il cinema muto. Propone così un parallelo tra i raffinati giochi linguistici di Wilde e la comicità fisica di Buster Keaton, dei fratelli Marx e di Harold Lloyd. I richiami alle didascalie in cornice che comparivano sul grande schermo, i colori pastello dei costumi e i contrasti cromatici della scenografia bianca e nera, danno vita ad un allestimento raffinato e impreziosito dalla musica dal vivo suonata al pianoforte.

Questo spettacolo, come tutte le produzioni PALKETTOSTAGE è frutto di un lavoro d’equipe, di regie collettive a cui lavorano con Cetti Fava (Direttore artistico) e Marina Caprioli (Direttore Organizzativo) registi italiani e stranieri.

Al termine della rappresentazione, affinché l’esperienza teatrale non resti fine a se stessa ma diventi un importante momento di scambio e confronto culturale, si terrà un dibattito tra attori e studenti rigorosamente in lingua inglese.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

The Importance of Being Earnest

libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde

Dove: Busto Arsizio – Teatro Sociale – Piazza Plebiscito, 8

Quando: mercoledì 20 novembre 2019 – ore 8.30 e ore 11.30

Utenza: Triennio scuola media superiore

Durata: 1 ora e 30 minuti circa senza intervallo (al termine di ciascuna rappresentazione si terrà un incontro/dibattito tra attori e studenti)

Produzione: PALKETTOSTAGE

Direzione Artistica: Cetti Fava

Direzione Organizzativa: Marina Caprioli

