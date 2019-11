Spelacchio “impacchettato” e pronto per martire per Roma

Un enorme bilico e l’intelaiatura in metallo ad archi fatta apposta per lui: spelacchio, anzi l’”anti-spelacchio” per la seconda volta arriverà nella capitale partendo da Cittiglio.

Questa mattina,giovedì, un team composto da personale del vivaio Speritini e da una ditta specializzata ha caricato il grande Abete Nordmanniano su di un gigantesco tir per trasportarlo a Roma dove verrà posizionato in piazza Venezia.

La sua chioma sarà illuminata con 80mila luci led e decorata con 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve.

I preparativi sono oramai agli sgoccioli e la partenza è imminente a bordo di un trasporto eccezionale che percorrerà mezza Italia.

È il secondo anno che una pianta proveniente da Varese ha addobbato il grande albero di Natale di Roma: anche 12 mesi fa venne scelto un abies nordmanniana della stessa lunghezza di quello di quest’anno.

Non resta che augurare un in bocca al lupo all’albero made in Varese che con la sua chioma elegante conquisterà di sicuro la capitale.