Tra storia e scoperte, armati di calce e pennello

L’ultimo appuntamento dell’anno con le scoperte inedite, i personaggi benemeriti e la storia di Angera e dintorni è per domenica 1 dicembre con due iniziative rivolte a grandi e piccini.

Alle ore 15

COSA C’È SOTTO? CERCA, SCAVA E SCOPRIRAI!

Il MABA, Museo Archeologico dei Bambini di Angera, invita tutti bimbi curiosi e archeologi in erba al laboratorio didattico che li vedrà armati di calce e pennello per ritrovare insieme immagini nascoste tra mille frammenti.

Ogni partecipante realizzerà un piccolo affresco che potrà portare a casa!

L’attività è aperta a tutti, dai 5 anni in su, ed è gratuita.

Consigliata la prenotazione scrivendo a museo@comune.angera.it.

Alle ore 17.30

CONFERENZA

“Riscoprire vecchi scavi e appassionati tutori del patrimonio: Affreschi dall’ex Convento di Santa Teresa e altre storie” è il titolo dell’incontro a partecipazione libera e gratuita con Luciano Besozzi, storico locale, Elena Mariani, archeologa esperta in affreschi antichi, Cristina Miedico, conservatrice Civico Museo Archeologico di Angera.

Grazie agli interventi di recupero condotti negli anni ’70 dal concittadino Marco Maioli in occasione di scavi presso l’ex Convento di Santa Teresa, agli studi di Luciano Besozzi, alle analisi dei frammenti di affreschi che provengono da quegli scavi, commissionate dal Comune di Angera in collaborazione con la Soprintendenza ed effettuate da Elena Mariani, possiamo oggi raccontare una nuova pagina della storia della nostra città.