“Stretta” di Autolinee Varesine, raffica di multe a chi è senza biglietto

Sempre più efficace la strategica collaborazione tra Autolinee Varesine e le forze dell’ordine, anche sulle linee extraurbane che attraversano dunque svariate località del Varesotto.

Nella mattinata del 5 novembre, infatti, il personale di verifica dell’azienda ha organizzato un meticoloso controllo per ciascuno dei dieci autobus in arrivo alle scuole superiori di Bisuschio, tra le 7.30 e le 8 del mattino: una problematica riscontrata sul primo pullman (ovvero una ragazza che, sprovvista del titolo di viaggio, si rifiutava di fornire le generalità ai verificatori) ha comportato l’immediato e rapido intervento dei Carabinieri della stazione di Arcisate, che hanno dunque completato l’identificazione del passeggero essenziale ai fini del verbale e della conseguente sanzione.

Le pattuglie dell’Arma si sono poi trattenute con i verificatori di Autolinee Varesine, affiancandoli nel controllo dei passeggeri di tutti i successivi bus in arrivo al plesso scolastico di via Roma. Nel corso di quest’operazione, non è stato registrato nulla di penalmente rilevante, ma la presenza delle Forze dell’Ordine ha fortemente contribuito ad agevolare il lavoro del personale dell’azienda, prevenendo qualsiasi situazione potenzialmente critica che si registra talvolta in questi casi (dalle offese verbali al rifiuto di esibire i documenti di identità).

Nel complesso, sono stati erogati circa 25 verbali di accertamento per titolo di viaggio assente o non valido: una cifra certamente non elevata a fronte delle centinaia di passeggeri discesi al plesso scolastico della Valceresio, a conferma di come la stragrande maggioranza degli utenti sia di per sé comunque in regola, mentre per i pochi “furbetti” è e sarà sempre più complicato riuscire in questo genere di evasione. Questo perché le operazioni di controllo dei biglietti saranno sempre più intense nelle prossime settimane, su tutta la rete extraurbana gestita dall’azienda così come sulle linee urbane di Varese, dove peraltro è in essere da ormai qualche anno una preziosissima collaborazione con la Polizia Locale del capoluogo che ha senz’altro innalzato il livello di sicurezza a bordo, oltre ad aver affievolito il fenomeno dell’evasione tariffaria.

In modo del tutto simile a quanto avvenuto quest’oggi (martedì 5 novembre) a Bisuschio, settimana scorsa il personale di Autolinee Varesine aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri – per situazioni pressoché identiche – al di fuori dei plessi scolastici di Tradate e Sesto Calende: anche in tal caso, la prontezza dei locali comandi dell’Arma ha permesso di sviluppare un’immediata e validissima sinergia che ha prevenuto qualsiasi episodio spiacevole nei confronti dei verificatori.

Nel ringraziare i Carabinieri per la tempestività di questi interventi, l’auspicio dell’azienda è quello di proseguire sulla strada di questa collaborazione, aumentando la presenza delle Forze dell’Ordine a bordo degli autobus extraurbani su orari e percorsi sempre diversi, così da ottenere il duplice obiettivo poc’anzi citato: il miglioramento della percezione di sicurezza per passeggeri e personale da un lato, l’azzeramento dell’evasione tariffaria dall’altro.