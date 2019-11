Artisti al Castello di Monteruzzo per mettere le donne “al centro del mondo”

Si chiude al Castello di Monteruzzo il programma di “Scarpe Rosse: per dire NO alla violenza sulle donne”, la serie di iniziative organizzate dal Comune di Castiglione Olona nel mese di novembre per sensibilizzare sulle violenze di genere.

Venerdì 29 novembre, alle 21, l’ultimo appuntamento, organizzato dall’Assessorato ai Servizi sociali, è con “La donna al centro del mondo”, un incontro culturale con Cesarina Briante e Angelo Ceriani che vedrà coinvolti alcuni artisti del territorio.

Nel bellissimo scenario del Castello di Monteruzzo (in via Marconi), i due autori e alcuni artisti locali e del Circolo Culturale Masolino da Panicale, daranno vita ad una serata dedicata al ruolo della donna nella storia del nostro territorio. Un incontro ricco di sfumature che vedrà il confronto tra i due scrittori attraverso gli estratti delle loro pubblicazioni.

A moderare la serata sarà Roberto Gessaroli, presidente della “Nuova compagnia Anni verdi”, associazione di promozione sociale della cultura e dello spettacolo, molto seguita, anche fuori provincia, per le numerose interpretazioni teatrali a livello amatoriale.

Le opere esposte saranno degli artisti Denise Giordano, Luciana Venturin, Fernanda Lanaro, Antonio Sodo, Luigi Centoze, Alfredo Pino e Giorgio Gessi mentre le letture saranno affidate a Eulalia Pivato, Carla Vittori del Circolo Culturale “Masolino da Panicale” e Anna Tunesi della libreria “Bottega delle Idee” di Castiglione Olona.

Ingresso libero.