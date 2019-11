Il team building in azienda si fa con la palla da football

Lo sport, soprattutto negli sport di squadra, è un ottimo collante tra persone. Lo sa bene Pasquale De Filippo, allenatore di football americano e di flag football, oltre che curatore della campagna scolastica educativa “che casino è la vita”, che è direttore operativo della Progettiforma, azienda di Oggiona Santo Stefano che si occupa di ricamo e lavorazioni speciali nel sistema moda.

Per cementare il gruppo di lavoro, ha portato i colleghi, sia della produzione che dell’ufficio, in palestra per un allenamento molto speciale di football americano.

L’obiettivo è stato quello di comprendere l’importanza di operare, ognuno con le proprie competenze, per un fine comune; mettersi tutti in gioco in un contesto nel quale ognuno deve necessariamente mettere da parte il proprio ego essendo una pratica nuova e poco conosciuta a tutti i presenti. Il football è la disciplina ideale perché il tema del Rispetto è elemento scontato per tutti i partecipanti.

«È andato tutto alla grande – spiega Pasquale De Filippo -. Molto energia, tanto coinvolgimento e credo che il messaggio sia passato. Il giorno dopo in azienda si respirava un bel clima e molta motivazione. Il football consegna sempre grandi valori».

La titolare che ha promosso l’iniziativa è Sabrina Bianchi che è anche membro del consiglio di Uniontessile. Ha fortemente voluto quest’iniziativa per farne una sperimentazione ed eventualmente farne un modello di team building.

«Sapendo della mia competenza di football, flag e colte le molteplici qualità educative ha voluto sviluppare una sessione utile ad amalgamare i due mondi aziendali che solitamente e pregiudizialmente sono in contrasto tra loro: produzione ed uffici» ha concluso Pasquale De Filippo.