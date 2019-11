Teatro, annullati il concerto di Agnelli e lo spettacolo “La storia dell’impressionismo”

Annullati due spettacoli al Teatro Apollonio di Varese: “An Evening with Manuel Agnelli” previsto per il 28 novembre e “La storia dell’impressionismo” con Marco Goldin previsto per 15 dicembre.

Entrambi gli spettacoli NON verranno rappresentati. Chi fosse in possesso dei biglietti può ottenere il totale rimborso dell’importo corrisposto presso il punto vendita di acquisto fino ai 5 giorni successivi la data prevista di ogni spettacolo. Il Teatro si scusa benché i motivi degli annullamenti non siano dipendenti dalla sua volontà.