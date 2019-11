Teatro e due panchine rosse: Clivio dice no alla violenza sulle donne

(Immagine di repertorio)

Fine settimana dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne anche a Clivio.

Questa sera, venerdì 22 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale di Clivio invita tutti cittadini allo spettacolo teatrale “10 minuti” della compagnia di sperimentazione teatrale “Altre tracce”. Lo spettacolo, interpretato e scritto da Valentina Maselli con la regia di Massimo Zagatto e scene di Federica Della Bona è in programma alle 21 nella sala del teatro dell’Oratorio San Pietro e Paolo in via Eolo a Clivio. Alla serata interverranno le operatrici del Centro di ascolto Eos di Varese. Ingresso libero.

Domenica 24 novembre alle 15 in piazza Mario Scarpazza sarà inaugurata la panchina rossa contro il femminicidio.

«Le due panchine rosse di piazza Scarpazza e Marazzi che vengono inaugurate nella giornata del 24 novembre vogliono rappresentare il posto occupato da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in uno spazio pubblico visibile a tutti. Un’assenza nella società causata dalla violenza».

All’inaugurazione saranno presenti le autorità locali e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.