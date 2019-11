Teatro e musica da New York nella settimana del Circolo Gagarin

Ci aspetta una settimana importante al Cicolo Gagarin di Busto Arsizio. I locali di via Galvani ospiteranno una strepitosa doppietta dall’underground newyorchese: venerdì 15 novembre vi aspettano sul palco White Hills e Martin Bisi. Il fine settimana prosegue con teatro e cinema orgogliosamente indipendente. Sabato 16 novembre avremo l’onore di ospitare Sandrone Soldato: uno spettacolo di marionette e burattini per parlare di guerra, dell’orrore di subirla e di combatterla. Domenica 17 novembre secondo appuntamento della stagione di Cine Undeground, la nostra rassegna di film horror e sci-fi in anteprima assoluta.

Ecco il programma nel dettaglio.

Da New York a Busto Arsizio. Venerdì 15 novembre arrivano al Circolo Gagarin i White Hills, una perla dell’underground rock americano: travolgenti, ipnotici, eclettici, psichedelici. Assieme a loro, Martin Bisi, leggendario fonico e produttore di Sonic Youth, Swans, Herbie Hancock e John Zorn, per un set sperimentale e psichedelico. Una serata imperdibile. Ascolta qualcosa .

Al Circolo Gagarin uno spettacolo di marionette e burattini pensato per giovani e meno giovani, per parlare di guerra, dell’orrore di subirla e di combatterla, per raccontare la vita nel lager e la prigionia, ma anche per mostrare un’umanità che resiste all’orrore grazie all’intelligenza, alla capacità critica e all’arte. Sabato 16 novembre dalle 21 lo spettacolo Sandrone Soldato. Scopri di più.

Domenica 17 novembre torna Cine Underground, la nostra rassegna di cinema orgogliosamente indipendente, con One Must Fall, una commedia nera che sfocia nello slasher più estremo, diretta da Antonio Pantoja. Clicca per saperne di più