Terremoto, dal sindaco Cartabia la solidarietà al popolo albanese

Il terremoto in Albania ha colpito da vicino anche la nostra provincia, popolata da numerosi cittadini albanesi integrati con il tessuto sociale del territorio.

Tra le molte reazioni, ci sono le parole del primo cittadino di Cislago, Gian Luigi Cartabia:

“La notizia del devastante terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter che ha colpito l’Albania, le cui scosse sono state avvertite anche in Italia, è sicuramente un fatto che porta alla luce ricordi ed eventi accaduti nel recente passato sul territorio Italiano di uguale natura catastrofica. In tal senso esprimo totale solidarietà e cordoglio per i dispersi e le vittime di questa drammatica sciagura. Il Comune di Cislago è vicino al popolo schipetaro e alla comunità residente sul territorio che conta poco più di 140 cittadini di etnia Albanese ai quali personalmente esprimo la mia vicinanza in qualità di consigliere delegato alle politiche di integrazione e portavoce in tal senso dell’Ente”.