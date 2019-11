I tessuti di scarto diventano tele per dipingere assieme all’artista

Appuntamento speciale il prossimo 30 novembre al Museo Marliani Cicogna che ospita la mostra “Open Space”, personale del pittore Francesco Zanatta: l’autore invita i bambini a trascorrere il pomeriggio con lui in galleria per sperimentare, con il materiale messo a disposizione da Creo-Mi, un laboratorio di pittura sui tessuti.

L’associazione Creo-Mi nasce dall’idea di due mamme di favorire lo sviluppo creativo e cognitivo dei bambini in età prescolare e scolare aiutando gli enti scolastici a reperire materiali di vario genere.

A questo scopo raccoglie scarti aziendali, rimanenze di magazzino, prodotti difettosi che per diverse ragioni non sono più commercializzabili ma ancora utilizzabili per donarli alle scuole che ne fanno richiesta.

In questo quadro nasce la proposta di sabato 30 novembre in cui Creo-Mi, in collaborazione con FoodPack.Green e con il patrocinio della città di Busto Arsizio, invita i bambini al Museo Marliani Cicogna alle ore 15 per un laboratorio di pittura su tessuti di scarto con il pittore Francesco Zavatta.

Al termine del laboratorio verrà offerta una merenda plastic-free!

L’evento è aperto a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre 2019, per un massimo di 30 partecipanti.

Quota di partecipazione: offerta libera, minimo 5 euro.

Il Museo Marliani Cicogna è Piazza Vittorio Emanuele, Busto Arsizio Per iscrizioni e informazioni: scrivere a info@creomi.it oppure 333 6922313