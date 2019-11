“Tommy sapeva correre“: arriva in Valle Olona il libro che gira l’Italia in bici

La passione per il ciclismo, i sogni di un ragazzino di 14 anni, l’amore della sua famiglia per lui, ma poi l’incidente, la bicicletta a terra, la corsa in ospedale e la tragica fine di una vita.

Una storia che avrebbe potuto chiudersi solo con dolore e rabbia, ma che ha saputo trasformarsi in un messaggio di speranza, capace di unire persone lontane. “Tommy sapeva correre“, il libro scritto dal giornalista Paolo Alberati, che racconta la vicenda di Tommaso Cavorso e dell’amore per lo sport che ha caratterizzato la sua vita ha fatto tappa anche in Valle Olona, a Gorla Minore, a casa di Ugo Menoncin.

Da qualche anno il libro sta girando l’Italia in sella a una bicicletta: in una lunga staffetta, è trasportato da una casa all’altra da ciclisti di ogni età, che, dopo aver letto il libro, lasciano una dedica sul quaderno allegato; un piccolo “diario di viaggio” in cui sono raccolti pensieri, dediche e firme di coloro che entrano in possesso dell’opera. Un bellissimo viaggio che dopo la tappa in Valle proseguirà, portato dall’amore, dall’affetto e da una sincera passione per la bici. La stessa che animava Tommaso.