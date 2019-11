Tora il bazar di Natale alla scuola Steiner

Domenica 24 novembre torna il Bazar di Natale della scuola Steiner di Varese, appuntamento ormai tradizionale e apprezzato da grandi e piccoli con i giochi, i laboratori, gli spettacoli tematici, oltre che occasione per acquistare caratteristici regali di Natale. Un’atmosfera calda ed avvolgente, in sintonia con la stagione prenatalizia, accompagnerà per l’intera giornata quanti vorranno essere con noi e celebrare la bellezza della condivisione che si nutre delle note allegre della festa e, allo stesso tempo, immergere lo spirito nel mistero straordinario del Natale, festa del dono e della purezza del cuore.

Questo il programma della giornata:

– ore 10 accoglienza

– ore 10.30 Coro degli allievi della scuola

– ore 11.30 Teatrino di fiaba (in replica in altri 3 momenti della giornata)

– dalle 12 pranzo con due proposte: street food (anche vegetariano), buffet ricco (anche vegetariano)

– caffetteria e carrello dolci in funzione dalla mattinata

– ore 14.00, 15,00, 16.00 Teatrino di fiaba

– dalle 14.30 laboratori di falegnameria

– candele naturali

– laboratori artistici vari

Per tutta la giornata saranno allestiti spazi gioco con giochi in legno di una volta (tris, lippa, anelli, dischi), pesca miracolosa per i bambini più piccoli e tiro al barattolo per i più grandi e si potranno acquistare le tradizionali Corone e calendari per scandire il tempo dell’Avvento, prodotti di artigianato realizzati dai genitori della scuola, libri, materiale artistico e didattico. Prodotti biologici, piccolo artigianato e gioielli fatti a mano saranno in vendita nei banchetti degli Amici della scuola, la Cooperativa sociale La Monda, l’associazione Fonderia delle Arti e Gioie e gioielli. Il bazar è un’occasione preziosa di raccolta fondi per la scuola: tutto il ricavato sarà destinato a integrare il Fondo di Solidarietà della scuola, che crea la possibilità anche per le famiglie meno abbienti di accedere alla scuola.