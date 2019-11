Trasportavano rifiuti a elevato inquinamento ambientale, denunciati

Trasportavano rifiuti ad elevato indice di inquinamento ambientale e sono stati denunciati. I carabinieri della stazione di Fagnano Olona e i carabinieri della stazione forestale di Luino, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di illecito e non autorizzato trasporto di materiali illeciti due soggetti, entrambi pregiudicati di origini siciliane, un 50enne ed un 70enne.

I due sono stati controllati nella zona di Cairate, a bordo di un furgone di proprietà del più giovane, mentre trasportavano residui di materiali di carrozzeria di autovetture nonché parti di materiale ad elevato indice di inquinamento ambientale, in particolare batterie di veicoli. Il furgone e tutto il materiale trasportato sono stati posti in sequestro.