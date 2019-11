“Troviamoci al piantone” memoria e futuro degli alberi varesini

L’appuntamento è durante la settimana dell’albero e il giorno dopo il premio Salvatore Furia, e non è casuale.

La libreria Ubik di Varese, in piazza del Podestà, ospiterà venerdì 22 novembre, alle 18.30, Daniele Zanzi con la serata “Troviamoci al piantone”.

In occasione della settimana dedicata al Premio Ecologia Città di Varese “Salvatore Furia” è naturale e doveroso parlare degli alberi della città: i varesini hanno da sempre uno stretto legame con gli alberi e i giardini in cui si immergono abitazioni e attività commerciali, legame di cui molti sono inconsapevoli perché da sempre assuefatti alla bellezza della Natura.

Nell’incontro il vicesindaco e agronomo internazionale parlerà del perché gli alberi siano importanti per questa città, del perché esista la visione di Varese come “la città in un giardino”, del perché Varese possa ambire a diventare la capitale nazionale e internazionale del paesaggio, del perché e del come i varesini continueranno a vedersi al “Piantone”.