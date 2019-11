Un brano e un video girato alle grotte della Valganna per Riaxide

Da oggi è disponibile su YouTube “La luce della pioggia”, il video del nuovo singolo della cantautrice varesotta Riaxide. “La canzone è una classica ballata pop resa preziosa dal tipico stile cantautorale italiano, che ricorda i suoni e degli anni ’90 e che trova nell’arrangiamento di Larsen Premoli un equilibrio fresco e leggero”, si legge nel comunicato. Il video, ideato da Riaxide e girato nella suggestiva location delle grotte della Valganna (Varese), interpreta il brano con riprese fluide e morbide, rispettando il messaggio della canzone senza essere invadente.

«Qualsiasi cosa porti “La luce della pioggia”, ben venga. – racconta Riaxide – Questa canzone è il mio riscatto in generale, per cui sono felicissima di esserci arrivata. Sono felice di essere magari anche d’esempio a chi si arrende perché pensa che sia passato il suo tempo! Non ci si può arrendere a ciò che si ha dentro. Prima o poi ci scoppia tra le mani, ma sta a noi decidere di affrontarlo. È dura, ma pian piano ci si prende per mano e si fa. In questi giorni sto ripercorrendo quello che è stato il mio percorso formativo finora. Le lacrime di gioia mischiate alla fatica non mancano, e credo non mancheranno da qui in poi. L’emozione di raccontarmi, di ripensarmi, di rivedermi oggi e di vedermi proiettata al futuro… che cosa meravigliosa! È tutto qui, in un groppone sul cuore, ma è tutto vero e l’ho voluto io, con tutte le mie forze, anche quando pensavo di non averle, sono andata avanti ed ho aspettato. Un grazie particolare per la realizzazione della canzone e il raggiungimento di questo traguardo va a Sara Usai e Larsen Premoli,e a Giusy Consoli per aver fatto parte del suo percorso passato.»

“La luce della pioggia” è stata scritta e composta da Riaxide e registrata presso RecLab Studios (Milano). Engineered di Larsen Premoli e Loris Bersan. Arrangiamenti di Larsen Premoli. Hanno suonato: voce Riaxide, batteria Jody Brioschi, basso Loris Bersan, chitarre e tastiere Larsen Premoli, archi: Martino Pellegrini. Il video è opera della regista Alice Clerici. Riprese di Stefano Soru e Alice Clerici. Montaggio di Alice Clerici. Dop Stefano Soru, Pola34 Studio Video (Varese).

Riaxide è lo pseudonimo con il quale la cantautrice varesina Elisa Setta si presenta al pubblico e nel quale si identifica. Riaxide e’ il frutto di un’accurata ricerca come è stato d’altronde il suo percorso. Racchiude i colori dell’iride che la luce emana attraverso l’aria, e che si vanno a concretizzare come se divenissero una pietra che li racchiude nelle sue sfumature iridescenti, ritornando luce. “La luce della pioggia”, disponibile dall’8 novembre 2019, è il primo passo verso questa consapevolezza che, dopo anni di studi accademici ed esperienze in cover band, ha portato Elisa a riconoscersi in Riaxide.