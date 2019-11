Un convegno in onore del “papà” della tavola periodica

Il 2019 è stato dichiarato dall’Unesco “anno internazionale” dedicato alla tavola degli elementi, lo schema – ben noto a tutti coloro che hanno studiato chimica una volta nella vita – redatto per la prima volta 150 anni or sono dallo scienziato russo Dmitrij Mendeleev.

Per questo motivo, il Comitato Culturale del JRC di Ispra ha organizzato – in collaborazione con il Rotary Sesto Calende Angera – un convegno di studi che si terrà al Grand Hotel Palace di via Sanvito a Varese nella giornata di sabato 23 novembre con inizio alle ore 16 e termine intorno alle 20.

Nel corso dell’evento varesino sarà presentata la storia di Mendeleev, scienziato geniale che grazie ai propri studi e alle proprie intuizioni riuscì a tracciare la tavola periodica, frutto di un “gioco” che egli stesso chiamava il “solitario chimico”. Una soluzione scientifica inizialmente accolta con diffidenza ma poi diventata sempre più popolare, quando altri scienziati individuarono quegli elementi che lo stesso Mendeleev aveva previsto, nonostante allora fossero ancora sconosciuti. Accanto alla celebrazione del chimico russo (nato a Tobolsk nel 1834, morto a San Pietroburgo nel 1907), ci sarà anche quella di Primo Levi, ricordato per la sua attività di scienziato oltre che per quella di scrittore sopravvissuto ad Auschwitz.

Al convegno – condotto dal giornalista Roberto Troian – sono stati invitati esperti della materia e storici oltre che i rappresentanti delle istituzioni pubbliche quali i sindaci di Ispra e di Varese (Melissa De Santis e Davide Galimberti), alcuni professori dell’Università dell’Insubria, il Console generale di Russia a Milano, i rappresentanti di Rotary, del Lions e di altre associazioni.

GLI INTERVENTI PREVISTI

prof. Giuseppe Armocida – Il primo centenario della nascita dello scienziato Primo Levi

dott. Celso Osimani – I 150 anni della tavola periodica degli elementi

dott. Renato Soma – L’evoluzione del sistema Periodico

dott. Paolo Peerani – Elementi transuranici e il loro impiego

Prof. Umberto Piarulli – I metalli di transizione e i loro impieghi nella medicina

dott. Antonio Bandirali e Cesare Ottaviano – Dall’ideazione e costruzione, al restauro conservativo del monumento dedicato alla tavola periodica