Un futuro sostenibile e tutto da scoprire sul tetto di Elmec Solar

Sostenibilità, energie rinnovabili e buone pratiche per l’ambiente sono state al centro questa mattina dell’appuntamento con il Pmi Day dei ragazzi dell‘Istituto comprensivo Fermi di Porto Ceresio alla Elmec Solar.

Accompagnati dalle insegnanti, una quarantina di ragazzi di terza media – la III A di Porto Ceresio e la III D di Besano – hanno visitato l’azienda di Brunello, per un’interessante lezione che partendo dalle più attuali tematiche ambientali ha portato i ragazzi a riflettere sull’importanza di cambiare anche le proprie abitudini quotidiane, ma ha anche aperto scenari su percorsi di studio e professionali di grande interesse.

La parola d’ordine della mattinata è stata “sostenibilità”, a livello globale, partendo dagli obiettivi che si sono dati gli Stati legati al protocollo di Kyoto, così come a livello individuale, con l’importanza di fare scelte che sicuramente costringono a cambiare un po’ le proprie abitudini ma portano innegabili ed importanti benefici per l’ambiente.

Ad accogliere i ragazzi Federica Manenti, Elena Pellegrini, Gabriele Lissani e Nicoletta Nazzari che con Francesca Pettenuzzo hanno mostrato con l’ausilio di video il tema delle energie rinnovabili e delle buone pratiche quotidiane che possono aiutare l’ambiente, incontrando peraltro interlocutori preparati, dal momento che l’Istituto comprensivo di Porto Ceresio è una delle “green school” della provincia di Varese.

«In Elmec Solar ci occupiamo di energie rinnovabili, progettazione e installazione di impianti solari fotovoltaici – hanno spiegato agli studenti – Abbiamo scelto di dedicarci alle energie alternative perché siamo convinti che siano una scelta necessaria e consapevole per il futuro».

Dopo la lezione in aula, i ragazzi sono saliti sul tetto dell’edificio per vedere da vicino i pannelli degli impianti fotovoltaici realizzati da Elmec Solar, e per capire con l’aiuto degli esperti dell’azienda come i raggi del sole si trasformano nell’energia pulita ed infinita che può aiutare a ridurre il consumo di materie prime fossili ed inquinanti come il petrolio, il gas naturale e il carbone, peraltro destinate ad esaurirsi.

Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti Valentina Lombardo, Tina Castiglione, Alena di Francesco e Savina Zingaro, hanno mostrato grande attenzione ed interesse, riuscendo a cogliere l’importanza dell’iniziativa che li ha avvicinati non solo all’interessante mondo delle energie rinnovabili ma anche ad un’azienda dinamica e giovane, dove operano tante e diverse professionalità: ingegneri, architetti, tecnici, certificatori e consulenti energetici che forniscono supporto tecnico e consulenza.

Un confronto stimolante per chi, come i ragazzi della Fermi, tra pochi mesi dovrà scegliere il proprio percorso di studi superiori e che dalla visita alla Elmec Solar ha sicuramente ricevuto spunti di riflessione e nuove prospettive per scegliere “cosa fare da grande”.