Un luogo pubblico per l’agente di Polizia Pentitenziaria Franco Montalto

I consiglieri comunali membri della Commissione 5 “Servizi sociali, famiglia, Sanity Locale e rapporti con Enti sanitari sovra comunali”, ascoltata la relazione di Matteo Tosi, Garante dei Detenuti per il Comune di Busto Arsizio presso la Casa Circondariale di via per Cassano, propongono al sindaco Emanuele Antonelli e alla Giunta di fare propria la richiesta espressa dallo stesso durante la riunione, e cioè quella di intitolare una via o uno spazio di verde pubblico cittadino all’agente di Polizia Penitenziaria Franco Montalto, scomparso a inizio anno e distintosi sempre, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per I’attenzione ai principi di rieducazione e umanizzazione delle pene ben espressi all’interno della nostra Carta Costituzionale.

Pur non ritenendo fondamentali i passaggi da qui in avanti, di fronte all’importanza simbolica che questa intitolazione avrebbe comunque, i Commissari, in sintonia con l’appello del Garante stesso, raccomandano anche che la targa commemorativa riporti la parola “Assistente” più di qualsiasi altro epitaffio e che lo spazio scelto possa essere non distante da un luogo di legalità e giustizia, come lo stesso Istituto Penitenziario, il Tribunale o una delle caserme cittadine.

Tale raccomandazione/proposta vuole essere un omaggio a un uomo che merita di essere ricordato, ma anche attraverso lui — a tutti quegli agenti che, ogni giorno, svolgono con professionalità ed equilibrio uno dei compiti più oscuri e complicati tra quelli che toccano alle nostre Forze dell’Ordine.