Un pomeriggio alla scoperta dei segreti artistici del Santuario di Saronno

E’ il principale monumento saronnese, simbolo della città ed emblema di un’arte un po’ rinascimentale e un pò barocca, che svetta imponente nel cuore di Saronno: il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli è un patrimonio artistico e culturale che la città degli amaretti difende orgogliosamente, anche come luogo di attrazione per i tanti che provengono da fuori città.

Il prossimo weekend rappresenta un’occasione per tutti coloro che intendono scoprire le opere d’arte e gli artifizi artistici, tra statue e affreschi, che la chiesa presenta al suo interno: l’Assessorato alla Cultura propone infatti per domenica 17 novembre due visite guidate per illustrare ai cittadini il Santuario in tutto il suo splendore. Le visite sono in programma alle ore 15 e alle 15.30, con un intervallo di trenta minuti tra la prima e la seconda, e avranno una durata di due ore circa. E’ gradita un’offerta-contributo per sostenere le spese destinate all’illuminazione e ai restauri.

Le visite sono libere e senza necessità di prenotazione: per maggiori informazioni, rivolgersi all’indirizzo mail archiviostorico@santuariodisaronno.it o al contatto 02 9603027, disponibile nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9.30 alle 12.00 .