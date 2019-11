Un nuovo sportello di educazione finanziaria a Saronno

Uno sportello di educazione finanziaria, nell’ottica di aumentare e migliorare la capacità delle famiglie di lavorare sui futuri obiettivi di vita con una maggior consapevolezza dei propri mezzi: è la proposta della cooperativa sociale “Intrecci”, che grazie al progetto “+EF” sostenuto dalla Fondazione comunitaria del Varesotto, realizzerà uno sportello gratuito di educazione finanziaria a Saronno, presso la sede dell’associazione “La Casa di Marta”.

All’interno della struttura sarà presente un educatore finanziario competente e preparato in materia di gestione economica delle risorse; lo sportello avrà lo scopo di fornire agli utenti una prima consulenza, per stabilire poi un percorso di accompagnamento individuale e personalizzato in base alle singole situazioni economiche e finanziarie.

Lo sportello riceverà una volta a settimana, il mercoledì, dalle 16 alle 18.30. Gli spazi e i tempi di consulenza saranno destinati ai cittadini segnalati dai servizi sociali e dai centri d’ascolto del consultorio decanale di Saronno, con particolare attenzione ai tesserati che fanno già la spesa all’Emporio della Solidarietà di Saronno.