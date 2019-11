Un vernissage artistico per la sede varesina della banca on line

Banca Widiba apre i suoi nuovi uffici di Varese in pieno centro città, nella prestigiosa sede di via Staurenghi che fu di Banca Cesare Ponti, con una inaugurazione ufficiale.

L’evento, che si terrà venerdì 8 novembre a partire dalle 18.30, si inserisce nella volontà da parte della nota banca on line di rafforzare il supporto “fisico” alla clientela: con una squadra di consulenti economici patrimoniali e finanziari, già attiva da diversi anni a Varese, che punta al consolidamento del rapporto con i propri clienti e all’avvio di uno nuovo con altri risparmiatori locali.

Gli spazi dei nuovi uffici saranno anche luogo di approfondimento e formazione, anche per gli utenti: sono già previsti degli incontri dedicati all’educazione finanziaria gratuiti, aperti a tutti i cittadini.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione delle istituzioni locali: in particolare il Sindaco di Varese Davide Galimberti e il Provveditore agli studi di Varese Giuseppe Carcano, mentre per la società è previsto l’intervento dell’Head of Advisors di Widiba Nicola Viscanti, dell’Area manager Roberto Di Mario e del District Manager Paolo Maria Rigamonti.

I prestigiosi spazi, in occasione dell’evento, saranno anche adibiti a galleria d’arte: gli ospiti avranno infatti la possibilità di visitare la mostra figurativa dell’ noto artista varesino Samuele Arcangioli , che ha tra l’altro partecipato alla 54esima biennale di venezia nell’evento collaterale Neoludica – Art is a game, e la mostra fotografica di Sergio Tenderini, esperto di Fotografia d’Arte Moderna e Contemporanea, che da anni documenta alcune delle principali mostre della città, soprattutto quelle internazionali passate da Villa Panza.