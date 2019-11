A Varese nasce ufficialmente l’Associazione CuoriInVersi, aderente ad Arco (Associazione Ricreativa Circoli Omosessuali). Una presenza importante, perché Varese negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio risveglio delle battaglie per i diritti Lgbtqi+.

“Cuori InVersi condivide gli stessi valori fondanti di ARCO come la libertà di autodeterminazione, la solidarietà, la promozione dei diritti civili, la lotta ai razzismi, emarginazioni ed esclusioni sociali in ogni loro forma; su una sessualità informata, non normata, consapevole e protetta – spiega il Presidente Zen Bertagna -. Per noi è un passo importante perché significa essere ufficialmente una realtà Lgbtqi+ sul territorio di Varese e provincia, un luogo di aggregazione, scoperta, sperimentazione, uno spazio di parole e corpi trasversale, intersezionale e inclusivo”. “Ritengo fondamentale l’aspetto intersezionale, collaborativo, la condivisione di valori comuni e lo scambio di buone prassi e intenti – prosegue Zen -. La trasversalità non può che accrescere capillarmente l’azione sul territorio. Rivendico l’uguaglianza intesa come parità di diritti, ma difendo con forza le differenze perché le considero l’essenza stessa di ogni individuo”.

A partire dalle 19.00, la sera di giovedì, dopo la conferenza stampa, si svolgerà sempre a Il Salotto una tavola rotonda con le altre Associazioni impegnate sui diritti civili. “Mirare ad un mondo in cui salute fisica e psichica, tutela dell’ambiente, equità sociale, libertà di autodeterminazione e inclusione siano il motore e le basi fondanti verso cui tendere. Una rete forte e molteplice in grado di accogliere può fare la differenza e per questo è necessario essere INSIEME. Con l’auspicio che questo incontro possa porre le basi per future collaborazioni. Insieme agli altri componenti dell’Associazione sarò onorato di condividere i progetti per il futuro”, conclude Zen.