“Very Christmas”! Realizza con Cereria Bianchi il tuo vero Natale

Il Natale di Cereria Bianchi è una festa per gli occhi e per il cuore: una proposta di allestimento natalizio da togliere il fiato che conquisterà grandi e piccini. Un vero e proprio mondo pieno di colori, profumi e magia in cui trovare articoli introvabili, classici e di tendenza, per dare libero sfogo alla creatività.

Galleria fotografica Very Christmas - Cereria Bianchi 4 di 11

Quando si pensa alle feste in arrivo si pensa al rosso del vestito di Babbo Natale, al bianco della neve, al verde degli alberi addobbati, ma anche al giallo dorato delle fiamme delle candele, mai tanto amate quanto a dicembre. Da Cereria Bianchi tutte le candele, realizzate con passione e maestria, trasmettono solo messaggi di amore, gioia e calore, incontrando gusti e budget differenti. Grandi, piccole, neutre, lisce, decorate, personalizzate, ma anche quelle profumate: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Oltre alla grande varietà di candele di tutte le fogge, non mancano addobbi e decorazioni: luci, ghirlande, soldatini, porta-candele, senza dimenticare i prodotti dedicati ai collezionisti e agli appassionati del fai da te.

Per inaugurare il Natale Cereria Bianchi offre anche un weekend di amicizia e calore: due giorni di appuntamenti per conquistare grandi e piccini e lasciarsi travolgere dalla magia del vero Natale.

Programma

Sabato 16 novembre, dalle 16 alle 19.

Incontrare Babbo Natale (quello vero!) è da sempre il sogno di ogni bambino. Preparatevi a consegnargli la vostra letterina. Un incontro speciale per rendere l’attesa ancora più magica!

E per tutto il pomeriggio… brulè di mele gratuito servito da La Stube del Trentino per tutti i piccoli clienti. Una bevanda dolcissima e buonissima per scaldarsi.

Domenica 17 Novembre dalle 16 alle 19.

Una castagna tira l’altra

Una domenica pomeriggio che diventa festa per gli occhi tra bellissimi prodotti di Natale e per la gola, mangiando caldarroste gratuite e più non posso. E insieme… Assaporate un bicchiere di Vin Brulè.

Per tutto il weekend sarà aperta la mostra dei presepi in collaborazione con il museo del presepio di Albusciago, per meravigliarsi davanti a presepi artigianali da tutto il mondo.

Cereria Bianchi | Factory Outlet è aperta tutti i giorni con ingresso libero:

Lunedì/ Venerdì: 9.00 – 12.00

Sabato e Domenica: 9.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00