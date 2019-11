Violenza sulle donne, palazzo di giustizia si illumina di arancione

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Soroptimist International Club di Varese illuminerà di arancione il Palazzo di Giustizia.

«Abbiamo approvato e condiviso l’iniziativa, che riconosce nel Palazzo di Giustizia un luogo ove ogni giorno si contrasta la violenza domestica e di genere, per restituire alle vittime il sentimento della propria dignità e, a volte, perfino il controllo della propria vita», dicono gli organizzatori, magistrati e avvocati di Varese.

«Saremo presenti, per unirci al simbolico abbraccio con tutte le istituzioni e con la società civile. Da questo abbraccio, certamente trarremo ispirazione e forza per continuare e migliorare il nostro lavoro in difesa delle vittime e della giustizia», concludono.