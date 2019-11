Essere una voce dentro al coro crea benessere. Che festa a Ville Ponti

Una serata per presentare un sito internet per coristi ma anche un momento per celebrare la bellezza di essere una voce dentro al coro. Questi i due obiettivi centrati dalla serata organizzata a Ville Ponti da Fausto Caravati, presidente dell’associazione Solevoci e vero trascinatore di tutto il movimento coristico provinciale.

E ieri sera, venerdì, c’erano tanti coristi, quasi 400 persone che hanno cantato e ascoltato gli interventi di Ilaria Bellucci, cantante, pianista, arrangiatrice, compositrice e direttrice di coro; il compositore Matteo Valbusa, direttore del Coro della Fondazione Arena di Verona; Elisa Garbossa, Database Developer & Technology Expert presso Joint Research Center di Ispra.

E ancora: Raffaella Pellegrini, musicoterapista, psicologa, specializzata in psicologia della comunicazione, collegata in videoconferenza dal Perù; Carlo Morandi direttore del “Coro Divertimento Vocale” di Gallarate, arrivato nel 2019 alla finale di Italia’s Got Talent; Massimo Folador, docente di Business Ethics presso LIUC Business School.

Tutti gli interventi hanno messo al centro i benefici effetti del cantare in coro, sia dal punto di vista chimico-fisico che da quello sociale. Raffaella Pellegrini, in particolare, ha spiegato cosa succede ai corpi che cantano in coro, alle menti e all’insieme di persone che ne fanno parte. Anche Folador ne ha esaltato i benefici, ad esempio, nel team building quando un’azienda deve ricompattare i propri collaboratori e unirli verso un obiettivo di produzione.

La serata è stata allietata dal pubblico stesso, composto in buona parte da coristi, che ha intervallato gli interventi dal palco con la musicalità delle ugole.

Infine è stato presentato un sito che può essere definito una sorta di social network per coristi. Su www.dovesicanta.it è possibile iscriversi come singoli o cori e si può sapere dove sono i concerti dei vari gruppi di canto, se qualche coro sta cercando un nuovo membro, c’è una sezione dedicata agli arrangiatori e compositori e un’altra per i service audio e luci.