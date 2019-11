White Christmas, arriva il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir

Manca meno di un mese a Natale e come ogni anno, il Greenleeves Gospel Choir è pronto per far vivere emozioni e creare atmosfera natalizia. Si chiama White Christmas, il Tour che porterà i 25 coristi del Greensleeves Gospel Choir ad esibirsi in 13 concerti nelle province di Varese, Milano e Como.

Da segnalare in particolare la data di apertura, domenica primo dicembre al teatro del Popolo di Gallarate, quella di Milano città, al santuario don Gnocchi. Ma anche la data del 25 dicembre, che si terrà all’ospedale di Circolo di Varese, e quella di due giorni dopo, sempre a Varese, nella basilica di san Vittore, il 27 dicembre.

Maggiori informazioni al sito dei Greensleves.

TUTTE LE DATE DEI GREENSLEEVES

1 dicembre – Gallarate(VA), Teatro del Popolo ore 21.00

4 dicembre – Gavirate (VA), Sala Consiliare ore 21.00

5 dicembre – Lurate Caccivio (CO), Chiesa Parrocchiale ore 21.00

8 dicembre – Bodio Lomnago (VA), Chiesa di San Giorgio ore 16.30

14 dicembre – Civenna (CO), Chiesa Parrocchiale ore 21:00

15 dicembre – Milano, Santuario Don Gnocchi Via A.Capecelatro, 70 ore 16:30

21 dicembre – Besano (VA), Chiesa Parrocchiale ore 21:00

22 dicembre – Rebbio (CO), Inaugurazione nuova COOP – ore 16:30

23 dicembre – Caronno Varesino (VA), Chiesa Parrocchiale ore 21:00

25 dicembre – Varese, Ospedale di Circolo ore 10:15

27 dicembre – Varese, Basilica San Vittore ore 20:30

4 gennaio – Gurone, Chiesa Parrocchiale ore 21:00

5 gennaio – Bulgarograsso, Chiesa Parrocchiale ore 21:00