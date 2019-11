Zanzi: “Una bellissima giornata, in nome del Professor Furia”

Pubblichiamo la lettera, a poche ore dal premio Furia di Daniele Zanzi, grande protagonista della giornata di ieri. Per lui stasera, 22 novembre, un altro appuntamento: alle 18.30, presso la libreria UBIK di Varese, terrà un incontro sugli alberi di Varese, dedicata all’amato Piantone di Via Veratti.

Ieri è stata per me, ma in realtà per tutti noi e per la nostra città, davvero una giornata indimenticabile.

Ho avuto l’onore di consegnare il Premio Ecologia Città di Varese “Salvatore Furia” 2019 a, il quale ha tenuto una ricchissima “lectio magistralis”, incantando i tantissimi intervenuti.Qui voglio davvero soffermarmi, perchè è stato davvero emozionante vedere il Salone Estense stracolmo di persone, segno di una partecipazione e di un interesse sugli argomenti ambientalistici ed ecologici che fa davvero onore a Varese, la città in un giardino.

Speciale è stata anche la consegna del Premio Pavan alla giovane ricercatrice, Federica Marando, ecologa alla Sapienza di Roma, che ha pubblicato una tesi sulle aree urbane, dal titolo “Servizi Ecosistemici in aree urbane: il ruolo delle Infrastrutture Verdi nel miglioramento della qualità dell’aria e nella regolazione del clima a livello locale” che è stata pubblicata su quattro diverse riviste scientifiche.

Ma non è finita. Nella mattinata, insieme a Salvatore Settis, al Sindaco Galimberti e all’Assessore De Simone ma soprattutto, concedetemelo, a tantissimi bambini, abbiamo messo a dimora, in occasione della Festa degli Alberi, una meravigliosa Nyssa Sylvatica Marsh, dedicata al vincitore del premio 2019.

Grazie Professor Furia, tutto questo è merito tuo, della tua visione, della tua generosità!

Daniele Zanzi

Vice Sindaco città di Varese