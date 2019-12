Da 25 anni a Mornago Babbo Natale bussa alla porta dei bimbi la notte della vigilia

La notte di Natale a Mornago Babbo Natale arriva davvero, e non solo lui. Ad accompagnarlo, infatti, ci saranno la slitta, le renne e una truppa di folletti che lo aiutano a portare casa per casa i regali di Natale.

Proprio così, anche quest’anno, così come avviene da 25 anni a questa parte, per le vie del centro del paese il gruppo di giovani mornaghesi che porta avanti questa tradizione rinnoverà il proprio impegno per dare alla notte del Natale mornaghese un’atmosfera unica.

Il gruppo di volontari come ogni anno busserà alla porta di casa dei bambini delle famiglie che aderiscono e che spesso lasciano un’offerta libera. Lunedì 23 dicembre dalle 16 alle 18 e martedì 24 dicembre dalle 10 alle 15 il gruppo si troverà in oratorio per aspettare i regali destinati ai piccoli.

Si tratta di un progetto che è nato per gioco ma con due importantissime finalità: vedere i piccoli mornaghesi sorridere ma, soprattutto, aiutare chi è in difficoltà.

Infatti, nel corso degli ultimi anni le offerte ricavate sono state donate a missionari legati al territorio: in sud Sudan a suor Giovanna, per aiutare nella creazione di una scuola, e in Amazzonia a Fra Paolo, sempre impegnato nell’aiuto di bambini in difficoltà.