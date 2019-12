50.000 euro a parrocchie e associazioni per le attività doposcuola

L’amministrazione comunale ha approvato un sostegno economico per le attività di doposcuola. Palazzo Gilardoni ha messo sul piatto 50.000 euro per tutte quelle attività rivolte agli alunni di età compresa fra i 6 e i 14 anni che richiedono la permanenza a scuola negli orari pomeridiani in cui non è previsto il rientro scolastico e che sono organizzate negli istituti comprensivi e nelle parrocchie cittadine.

“Gli importi a favore delle associazioni e delle parrocchie cittadine verranno definiti e liquidati con successivo atto dirigenziale -si legge nella delibera- e dietro presentazione di specifico rendiconto […] per l’effettivo svolgimento del servizio come previsto dal regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni ed altri organismi operanti sul territorio comunale”.

Ai contributi potranno accedere la parrocchie del Redentore, Sant’Edoardo (Oratorio S.Giovanni Bosco), San Giovanni Battista (Oratorio S. Luigi), San Michele Arcangelo (oratorio San Filippo), San Giuseppe (oratorio San Giuseppe), Santissimi Apostoli Pietro e Paolo (centro Arcobaleno) e il Sacro Cuore (Frati). A chiese e oratori si aggiungono anche tre associazioni come il Comitato Genitori Scuola Manzoni, il Comitato Genitori Scuole Pontida e Pascoli e l’associazione “Noi Delle Puricelli”.